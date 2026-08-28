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Diario de Ferrol

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Jesús Manuel García Leal

(Manel de Xallas) (Policía Local de Cee) 

Falleció el día 26 de agosto de 2026, a los 51 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, viernes día 28, a las cuatro y cuarto de la tarde salida de tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santuario Da Nosa Señora Da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio Municipal Nuevo de Cee. Nota: Misa de salida miércoles día 2 de septiembre a las siete de la tarde. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4, O Son nº 68, Cee.

Cee, 28 de agosto 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños