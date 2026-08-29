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Diario de Ferrol

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Edeminia Pérez Gesto

(“A filla do Ferrolo” “Viuda de Juan José Fidalgo Rey “Cheito”) 

Falleció el día 27 de agosto de 2026, a los 90años de edad, confortada con los AA.EE 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Sábado día 29, a las cuatro menos cuarto de la tarde, salida del tanatorio. Funeral: De cuerpo presente en el santuario da Nosa Señora da Xunqueira y sepelio a continuación en el cementerio municipal viejo de Cee. Tanatorio A Xunqueira: Sala nº 2.

O Son (Cee), 29 de agosto de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños