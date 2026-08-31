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Diario de Ferrol

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Antonia Cuervo Lista

(Viuda de Ramón Rey Nión) 

Falleció ayer, a los 90 años de edad, confortada con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy, lunes, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de San Julián de Lendo (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Lendo (A Laracha), 31 de agosto de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños