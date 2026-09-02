Jesús Lagoa Castreje

(Cornís de Porcar)

Falleció el día 1 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Miércoles día 2, a las cuatro menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral: De cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Lires. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4.

Cee, 2 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños