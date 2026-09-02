Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Lagoa Castreje

(Cornís de Porcar) 

Falleció el día 1 de septiembre de 2026, a los 89 años de edad, confortado con los AA.EE

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Miércoles día 2, a las cuatro menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral: De cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Lires. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4.

Cee, 2 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños