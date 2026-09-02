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Diario de Ferrol

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Venerable Esmorís Canedo

(Viuda de Jesús Bolón Eirís) 

Falleció anteayer, a los 95 años de edad, confortada con los AA.EE

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde. Funeral: De cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2

Torás (A Laracha), 2 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños