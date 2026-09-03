Gildo Manuel Lema González

(Casa da Crega de Senande)

Falleció el día 1 de septiembre de 2026, a los 86 años de edad, confortado con los AA.EE

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver: Jueves día 3, a las siete menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio. Funeral: De cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Ciprián de Vilastose. Tanatorio: Velador nº 3.

Muxía, 3 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños