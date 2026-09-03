José Ángel Rama Lamas

(Lito)

Falleció ayer, a los 64 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy jueves, con salida del tanatorio a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Salvador de Sofán-Carballo. Tanatorio Virxe Milagrosa de Sofán, sala nº 2. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Sofán (Carballo), 3 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños