Benito Vázquez Rama

Falleció en su casa de La Silva, a los 96 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia al funeral y entierro, acto que tendrá lugar hoy viernes día 4 de septiembre con salida del tanatorio a las 5 de la tarde hacia la capilla y cementerio parroquial de Santa Margarita de Montemayor por cuyos favores la familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar funerario: Tanatorio La Milagrosa (La Silva), sala nº 1.

Montemaior (Laracha), 4 de septiembre de 2026. Funeraria Tanatorio La Milagrosa - A Silva