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Diario de Ferrol

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Consuelo Mallo Felipez

(Consuelo da Cheda) 

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Viernes día 4, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral: De cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Torás (A Laracha), 4 de septiembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños