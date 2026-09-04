Consuelo Mallo Felipez

(Consuelo da Cheda)

Falleció el día de ayer, a los 77 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Viernes día 4, con salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. Funeral: De cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de Santa María de Torás - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Torás (A Laracha), 4 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños