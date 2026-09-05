Jesús Manuel Quintela Formoso

(Suso de Boja)

Falleció el día 1 de septiembre de 2026, a los 62 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del finado, sabado día 5 a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio Carnota: Velador nº 3 .

O Pindo (Carnota), 5 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños