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Diario de Ferrol

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Jesús Manuel Quintela Formoso

(Suso de Boja) 

Falleció el día 1 de septiembre de 2026, a los 62 años de edad, confortado con los AA.EE.

 l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del finado, sabado día 5 a las seis y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio Carnota: Velador nº 3 .

O Pindo (Carnota), 5 de septiembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños