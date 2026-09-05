Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Ramón Lires Santamaría

(Chucho do Juansito) 

Falleció el día 3 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 5 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Muxía y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de San Roque de Moraime. Nota: Servicio de autobús de la iglesia al cementerio y regreso. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39.

Muxía, 5 de septiembre de 2026.  Tanatorios Grupo Bergantiños