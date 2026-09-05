Jesús Ramón Lires Santamaría
(Chucho do Juansito)
Falleció el día 3 de septiembre de 2026, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 5 a las cuatro menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Muxía y sepelio a continuación en el cementerio vecinal de San Roque de Moraime. Nota: Servicio de autobús de la iglesia al cementerio y regreso. Tanatorio de Muxía: Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39.
Muxía, 5 de septiembre de 2026. Tanatorios Grupo Bergantiños