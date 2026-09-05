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Diario de Ferrol

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María de los Milagros Maceiras Barreiros

(Milagros da Delicada) 

Finou o día 4 de setembro de 2026, ós 91 anos de idade, confortada cos AA.EE. 

l D.E.P. l

A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da sua alma. Condución sábado día 5, ás catro da tarde saída do tanatorio. Funeral de corpo presente e sepelio de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de Santiago de Louro. Tanatorio de Muros, Polígono de Ventín. Velador nº 1.

Louro, 5 de setembro de 2026. Tanatorios Grupo Pombo Vázquez e Hijos S.L.