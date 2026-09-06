Adelio Bestilleiro Pardo
(Natural de Fins – Cerceda)
Falleció el día de ayer, a los 55 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver hoy, domingo.
La salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco y media de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martín de Cerceda.
Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias.
Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda, túmulo nº 1.
Cerceda, 6 de septiembre de 2026 Funeraria San Xulián