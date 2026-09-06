Alejandro Oreiro Moreira
Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por su alma.
Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde.
Misa de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Felix de Anllóns.
Funeral el día 12 de septiembre a las diez de la mañana en la iglesia parroquial de San Felix de Anllóns.
Tanatorio de Ponteceso, velador nº 3.
Anllóns (Ponteceso), 6 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños