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Diario de Ferrol

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Alejandro Oreiro Moreira

Falleció ayer, a los 83 años de edad, confortado con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por su alma. 

Conducción del cadáver, hoy domingo, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. 

Misa de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Felix de Anllóns. 

Funeral el día 12 de septiembre a las diez de la mañana en la iglesia parroquial de San Felix de Anllóns. 

Tanatorio de Ponteceso, velador nº 3.

Anllóns (Ponteceso), 6 de septiembre de 2026                          Tanatorios Grupo Bergantiños