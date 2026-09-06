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Diario de Ferrol

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Basilio Castro Duarte

(Chilo de Toto) 

Falleció el día 5 de septiembre, a los 76 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales. 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Misa de cuerpo presente: Domingo, día 6 de septiembre, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Atalaya – Laxe. 

A continuación, recibirá sepultura en el Cementerio Municipal, favores por los que anticipan gracias. 

La salida del tanatorio se efectuará a las seis y cuarto de la tarde. 

Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.

Laxe, 6 de septiembre de 2026                                                Pompas Fúnebres San Antonio