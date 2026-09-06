Basilio Castro Duarte
(Chilo de Toto)
Falleció el día 5 de septiembre, a los 76 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Misa de cuerpo presente: Domingo, día 6 de septiembre, a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Atalaya – Laxe.
A continuación, recibirá sepultura en el Cementerio Municipal, favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las seis y cuarto de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Laxe, sala nº 1.
Laxe, 6 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio