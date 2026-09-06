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Diario de Ferrol

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Carmen Beizana Souto

(Viuda de Elisardo Varela Rial) 

Falleció el día 5 de septiembre, a los 94 años. 

D.E.P.

Su familia. 

El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial San Pelayo de Cundíns – Cabana de Bergantiños. 

A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. 

Favores por los que anticipan gracias. 

La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde. 

Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1. 

Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Cundíns (Cabana de Bergantiños), 6 de septiembre de 2026 

Pompas Fúnebres San Antonio