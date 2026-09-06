Carmen Beizana Souto

(Viuda de Elisardo Varela Rial)

Falleció el día 5 de septiembre, a los 94 años.

D.E.P.

Su familia.

El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial San Pelayo de Cundíns – Cabana de Bergantiños.

A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial.

Favores por los que anticipan gracias.

La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde.

Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.

Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es

Cundíns (Cabana de Bergantiños), 6 de septiembre de 2026

Pompas Fúnebres San Antonio