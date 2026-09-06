Carmen Beizana Souto
(Viuda de Elisardo Varela Rial)
Falleció el día 5 de septiembre, a los 94 años.
D.E.P.
Su familia.
El funeral de cuerpo presente se oficiará domingo a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial San Pelayo de Cundíns – Cabana de Bergantiños.
A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial.
Favores por los que anticipan gracias.
La salida del tanatorio se efectuará a las seis de la tarde.
Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1.
Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Cundíns (Cabana de Bergantiños), 6 de septiembre de 2026
Pompas Fúnebres San Antonio