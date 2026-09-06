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Diario de Ferrol

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Esperanza Miñones Vázquez

(Viuda de Justo Jesús Quinteiro Regueira) 

Falleció el día 4 de septiembre de 2026, a los 91 años de edad, confortada con los SS.SS. 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Día y hora del entierro: hoy domingo, salida del tanatorio a las cuatro de la tarde. 

Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de Santa María de Salto. 

Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. 

Casa mortuoria: Tanatorio San Vicente-Vimianzo, sala nº 2.

Salto (Vimianzo), 6 de septiembre de 2026                                      P.F. San José de Carballo