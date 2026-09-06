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Diario de Ferrol

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Francisco José Valdomar Ballón

(Fran da Insua) 

Falleció el día 5 de septiembre de 2026, a los 66 años de edad, confortado con los AA.EE. 

D.E.P. 

Su familia. 

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. 

Conducción del cadáver, domingo día 6 a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio. 

Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas. 

Tanatorio Fisterra - Velador nº 2.

Fisterra, 6 de septiembre de 2026                                              Tanatorios Grupo Bergantiños