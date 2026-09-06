Francisco José Valdomar Ballón

(Fran da Insua)

Falleció el día 5 de septiembre de 2026, a los 66 años de edad, confortado con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.

Conducción del cadáver, domingo día 6 a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio.

Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas.

Tanatorio Fisterra - Velador nº 2.

Fisterra, 6 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños