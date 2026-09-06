Francisco José Valdomar Ballón
(Fran da Insua)
Falleció el día 5 de septiembre de 2026, a los 66 años de edad, confortado con los AA.EE.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma.
Conducción del cadáver, domingo día 6 a las siete menos cuarto de la tarde salida del tanatorio.
Misa cantada de cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Las Arenas.
Tanatorio Fisterra - Velador nº 2.
Fisterra, 6 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños