María Celeste Ferreira Álvarez
(Viuda de Andrés Canoura Rouco)
Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE.
D.E.P.
Su familia.
RUEGA una oración por su alma.
Conducción, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde.
Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio (viejo) parroquiales de Santa María de Torás - A Laracha.
Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara, nº 1 - A Laracha. Tel. 981 605 858.
Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Torás (A Laracha), 7 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños