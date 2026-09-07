María Celeste Ferreira Álvarez

(Viuda de Andrés Canoura Rouco)

Falleció ayer, a los 82 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por su alma.

Conducción, hoy lunes, con salida del tanatorio a las cinco de la tarde.

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la Iglesia y cementerio (viejo) parroquiales de Santa María de Torás - A Laracha.

Tanatorio de Laracha: Velador nº 2. C/Gándara, nº 1 - A Laracha. Tel. 981 605 858.

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Torás (A Laracha), 7 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños