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Diario de Ferrol

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Marisol García Varela

Falleció ayer, a los 46 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por su alma. 

Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde. 

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño – A Laracha. 

Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858. 

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cabovilaño (A Laracha), 7 de septiembre de 2026                    Tanatorios Grupo Bergantiños