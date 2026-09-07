Marisol García Varela

Falleció ayer, a los 46 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por su alma.

Conducción del cadáver, hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis y media de la tarde.

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño – A Laracha.

Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara, nº 1 - A Laracha.Tel. 981 605 858.

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Cabovilaño (A Laracha), 7 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños