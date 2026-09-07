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Diario de Ferrol

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Ramona Vila Verdía

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE. 

D.E.P.

Su familia. 

RUEGA una oración por su alma. 

Conducción: Hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. 

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Lema - Carballo. 

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505. 

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lema (Carballo), 7 de septiembre de 2026                                Tanatorios Grupo Bergantiños