Ramona Vila Verdía

Falleció ayer, a los 91 años de edad, confortada con los AA.EE.

D.E.P.

Su familia.

RUEGA una oración por su alma.

Conducción: Hoy lunes, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde.

Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Lema - Carballo.

Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4. Avda. Finisterre nº 62 – Carballo. Tel. 981 701 505.

Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lema (Carballo), 7 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños