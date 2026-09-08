José Ramón Negreira Negreira

Falleció el día 6 de septiembre, a los 72 años, confortado con los Auxilios Espirituales.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. El funeral de cuerpo presente se oficiará el martes, día 8 a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santiago de Sisamo - Carballo. A continuación, recibirá sepultura en el cementerio parroquial. Favores por los que anticipan gracias. La salida del tanatorio se efectuará a las seis menos cuarto de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala nº 2.

Sisamo (Carballo), 8 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio