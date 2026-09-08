María Freijeiro Varela
(Marína de Albino) (Viúva de Herminio Ordóñez Rey)
Finou onte, aos 84 anos de idade, confortada cos AA.EE.
l D.E.P.l
A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver, hoxe martes, con saída do tanatorio ás seis da tarde. Funeral de corpo presente e sepelio de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Pedro de Barizo. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B nº 31, Malpica. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Barizo (Malpica de Bergantiños), 8 de setembro do 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños