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Diario de Ferrol

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María Freijeiro Varela

(Marína de Albino) (Viúva de Herminio Ordóñez Rey)

Finou onte, aos 84 anos de idade, confortada cos AA.EE.

l D.E.P.l

A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver, hoxe martes, con saída do tanatorio ás seis da tarde. Funeral de corpo presente e sepelio de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Pedro de Barizo. Tanatorio de Malpica: Velador nº 3. C/ A Camuza B nº 31, Malpica. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Barizo (Malpica de Bergantiños), 8 de setembro do 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños