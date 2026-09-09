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Diario de Ferrol

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María Isabel Regueiro Fuentes

(Profesora del I.E.S. Alfredo Brañas de Carballo) 

Falleció ayer, a los 67 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy miércoles, con salida del tanatorio a las siete de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio (nuevo) parroquiales de San Julián de Lendo (A Laracha). Tanatorio de Laracha: Velador nº 1. C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lendo (A Laracha), 9 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños