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Diario de Ferrol

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María Remedios Cotelo Ríos

(Remedios de Formelle) 

Falleció ayer, a los 85 años de edad, confortada con los AA.EE 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: hoy miércoles, con salida del tanatorio a las seis menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Román de Cabovilaño (A Laracha). Incineración a continuación en la intimidad familiar. Tanatorio de Laracha: Velador nº 9.

Cabovilaño (A Laracha), 9 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños