Jesús Felípez Fernández
(“Chucho da Esquipa”)
Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE.
l D.E.P. l
Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Monteagudo (Arteixo). Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación en dicha iglesia y cementerio parroquiales.Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.
Monteagudo (Arteixo), 11 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños