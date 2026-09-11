Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Jesús Felípez Fernández

(“Chucho da Esquipa”) 

Falleció ayer, a los 88 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santo Tomé de Monteagudo (Arteixo). Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación en dicha iglesia y cementerio parroquiales.Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Monteagudo (Arteixo), 11 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños