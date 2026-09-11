Jesús Mato Gómez

Falleció en el día de ayer, a los 70 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción: hoy viernes, a las seis de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Paio de Coristanco. Funeral y sepelio a continuación de la conducción, de cuerpo presente, en dicha iglesia y cementerio parroquiales.Tanatorio de Coristanco: Sala nº 3.

San Paio (Coristanco), 11 de septiembre de 2026 Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta