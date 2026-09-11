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Diario de Ferrol

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José Pereira Pombo

(Viudo de Oliva Rama Rodríguez) 

Falleció ayer, a los 93 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy viernes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Bértoa, Carballo. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4, Avda. Finisterre nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Bértoa - Carballo, 11 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños