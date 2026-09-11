Ramón José Cambeiro Sande
(“Ramón da Paxareira”)
Finou o día 10 de setembro de 2026, aos 80 anos de idade, confortado cos AA.EE
l D.E.P. l
A súa familia. PRega unha oración polo seu eterno descanso. Condución: mañá venres día 11, ás catro e media da tarde, con saída do tanatorio cara á igrexa e cemiterio parroquiais de San Xián de Torea. Funeral e sepelio a continuación da condución, ás cinco da tarde, de corpo presente, na dita igrexa e cemiterio parroquiais.Tanatorio de Muros (Polígono de Ventín): Velador nº 2.
Torea (Muros), 11 de setembro de 2026 Tanatorios Grupo Pombo Vazquez e Hijos S.L.