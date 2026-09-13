Consuelo Moreira Pose
(Viúva de José Cambón Abelenda)
Finou o día 12 de setembro, aos 96 anos de idade, confortada cos Auxilios Espirituais
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración polo eterno descanso da súa alma. O funeral de corpo presente oficiarase o domingo, día13 ás seis da tarde, na igrexa parroquial de San Pedro de Corcoesto. De seguido, recibirá sepultura no cemiterio parroquial. Favores polos que anticipan grazas. A saída do tanatorio efectuarase o día 13 ás cinco e media da tarde. Tanatorio San Antonio de Ponteceso, sala nº 1. Pésames: tanatorios@gruposanantonio.es
Corcoesto (Cabana de Bergantiños), 13 de setembro de 2026. Pompas Fúnebres San Antonio