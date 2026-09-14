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Diario de Ferrol

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Emilio Silverio Pardo Seoane

(Peluquería Emilio)

 Vecino del lugar de Campos de Bolón, Sofán, falleció a los 83 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales

 l D.E.P. l

Su familia. Se celebrará hoy un discurso de funeral a las cinco de la tarde en el tanatorio. Seguidamente, su cuerpo será conducido al cementerio parroquial de San Salvador de Sofán. La familia anticipa las más expresivas gracias. Hogar Funerario: Tanatorio Virxe Milagrosa, Sofán.

Sofán, Carballo, 14 de septiembre 2026.  Grupo Funerario Virxe Milagrosa - Sta Marta