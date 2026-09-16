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Diario de Ferrol

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Benigno Parajó Antelo

(Viudo de Josefa Abelenda Álvarez) (Vecino de Couso—Coristanco) 

Falleció en el día de ayer, a los 72 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción del cadáver: Hoy miércoles a las seis de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio parroquiales de San Miguel de Couso. Capilla ardiente: Tanatorio de Coristanco, sala nº 3.

Couso (Coristanco), 16 de septiembre de 2026 Santa Marta