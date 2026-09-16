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Diario de Ferrol

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Elena Varela Becerra

(Viuda de José Ramos Rodríguez) 

Falleció anteayer, a los 96 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Hoy miércoles, a las seis menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Román de Cabovilaño (A Laracha); a continuación, funeral de cuerpo presente y sepelio. Tanatorio de Laracha: Velador nº 2.

Cabovilaño (A Laracha), 16 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños