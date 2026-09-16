Rogelio Añón Vázquez
(Rogelio da Fraga de Coiro)
Finou onte, aos 96 anos de idade, confortado cos AA.EE. l D.E.P. l
l D.E.P. l
A súa familia. PREGA unha oración pola súa ánima. Condución do cadaleito: Hoxe, mércores, con saída do tanatorio ás sete e cuarto da tarde. Funeral de corpo presente e enterro, deseguido, na igrexa e cemiterio (novo) parroquiais de Santa María de Torás, A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador nº 1, C/ Gándara nº 1, A Laracha. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Torás (A Laracha), 16 de setembro de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños