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Diario de Ferrol

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Ángel Santiago Rodríguez Formoso

Falleció el día 16 de septiembre de 2026, a los 94 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, jueves día 17 a las cuatro y cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las cinco de la tarde y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Columba De Carnota. Tanatorio “A Xunqueira”: Velador nº 4, Lugar O Son nº 69.

Cee, 17 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños