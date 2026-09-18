Dominga Figueira Trillo

(“Dominga do Riolo”)

Falleció el día 16 de septiembre del presente, a los 78 años de edad, confortada con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Viernes día 18, a las cuatro y media de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Mamede; a continuación, funeral de cuerpo presente e inhumación. Tanatorio Carnota: Velador nº 3.

San Mamede, 18 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños