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Diario de Ferrol

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Eduardo Vázquez Varela

Falleció el día 17 de septiembre, a los 78 años, confortado con los Auxilios Espirituales 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Viernes día 18, a las seis menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo; a continuación, funeral de cuerpo presente y sepelio en el cementerio municipal de dicha villa.Tanatorio San Antonio de Carballo: Sala nº 2.

Carballo, 18 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio