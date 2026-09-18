Eduardo Vázquez Varela

Falleció el día 17 de septiembre, a los 78 años, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción: Viernes día 18, a las seis menos cuarto de la tarde, con salida del tanatorio hacia la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo; a continuación, funeral de cuerpo presente y sepelio en el cementerio municipal de dicha villa.Tanatorio San Antonio de Carballo: Sala nº 2.

Carballo, 18 de septiembre de 2026 Pompas Fúnebres San Antonio