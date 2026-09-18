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Diario de Ferrol

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Irma Pilar Campos Trillo

Falleció el día 16 de septiembre de 2026, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver viernes día 18 a las cuatro y media de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Pedro de Coucieiro, Muxía. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2, O Son nº 68.

Cee, 18 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños