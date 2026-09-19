Elías Sixto Pampín

(Elías Do Mouzo)

Falleció el día 18 de septiembre de 2026, a los 87 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado día 19, a las siete de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Esteban de Lires. Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 2, C/ O Son nº 68.

Cee, 19 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños