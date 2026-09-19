Gerardo Vilela Lagoa

(Gerardo do Pesco de Nemiña)

Falleció el día 18 de septiembre de 2026, a los 80 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, sábado día 19, a las cuatro de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Cristóbal de Nemiña.Tanatorio A Xunqueira: Velador nº 4, O Son nº 68.

Nemiña (Muxía), 19 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños