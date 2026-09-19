José Blanco Souto

(Pepe da Pastoriza)

Falleció el día 18 de septiembre de 2026, a los 85 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, hoy sábado día 19 a las cinco de la tarde salida del tanatorio. Directo del tanatorio al cementerio parroquial Santa María de Muxía. Tanatorio de Muxía - Velador nº 3. C/ Virxen da Barca nº 39 - Tel. 981 746 030.

Muxía, 19 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños