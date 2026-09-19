Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

María Balbina García Mouro

Falleció ayer, a los 84 años de edad, confortada con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por su alma. Conducción, hoy sabado con salida del tanatorio a las cinco y media de la tarde. Funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Carballo. Sepelio a continuación en el cementerio municipal de dicha villa. Tanatorio Bergantiños: Velador nº 4, Avda. Finisterre, nº 62, Carballo. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Carballo, 19 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños