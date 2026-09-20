José Antonio Mosteiro Regueiro

Falleció el día 19 de septiembre, a los 69 años, confortado con los Auxilios Espirituales

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Misa el domingo, a las seis de la tarde, en la capilla del tanatorio San Antonio de Carballo. A continuación, sus restos mortales serán incinerados, en la intimidad familiar, en el Tanatorio - Crematorio San Antonio, favores por los que anticipan gracias. Salida del tanatorio se efectuará a las seis y media de la tarde. Tanatorio San Antonio de Carballo, sala 4.

Carballo, 20 de septiembre de 2026 - Pompas Fúnebres San Antonio