José Lamas Costa

(Vecino de O Carril - Rodís)

Falleció el día 18 de Septiembre de 2026, a los 84 años de edad, confortado con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver Hoy, domingo. Funeral de cuerpo presente en el tanatorio San Xulián de A Silva a las 4:00 de la tarde, y a continuación, será el entierro en el Cementerio Parroquial de San Martín de Rodís. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de A Silva. Túmulo Nº: 1.

Rodís - Cerceda, 20 de septiembre de 2026 Funeraria San Xulián