José Santos Mosquera

(Nacido el día 14-02-1924 Vecino de Pao do Lobo - Queixas)

Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, domingo. Salida del Tanatorio San Xulián de Cerceda a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio parroquiales de Santa María de Queixas. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa Mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo Nº.: 1.

Queixas - Cerceda, 20 de septiembre del 2026 Funeraria San Xulián