Josefa Collazo Alvarez

(Viuda de Manuel Mato Pardiñas)

Falleció el dia 19 de septiembre de 2026, a los 104 años de edad confortada con los SS.SS.

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy domingo, salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cances. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa Mortuoria: Tanatorio San Antonio - Carballo (Sala- 2)

Cances - Carballo, 20 de septiembre de 2026 P.F. SAN JOSE DE CARBALLO, S.L.