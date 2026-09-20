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Diario de Ferrol

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Josefa Collazo Alvarez

(Viuda de Manuel Mato Pardiñas)

Falleció el dia 19 de septiembre de 2026, a los 104 años de edad confortada con los SS.SS. 

l D.E.P. l

Su familia. RUEGA una oración por el eterno descanso de su alma. Día y hora del entierro hoy domingo, salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde, funeral de cuerpo presente en la iglesia parroquial de San Martiño de Cances. Sepelio a continuación en el cementerio parroquial, favores que agradecen. Casa Mortuoria: Tanatorio San Antonio - Carballo (Sala- 2)

Cances - Carballo, 20 de septiembre de 2026 P.F. SAN JOSE DE CARBALLO, S.L.