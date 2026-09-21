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Diario de Ferrol

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Florian Casais Riveiro

(Floreal - Viudo de Maruja González Costa)

Falleció el día 19 de septiembre de 2026, a los 91 años de edad, confortado con los AA.EE. 

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver, lunes día 21, a las once y media de la mañana salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente a las doce y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Clemente de O Pindo. Tanatorio A Xunqueira - Velador Nº 4. O Son, Nº 68, Cee - Telf. 981746030.

O Pindo - Carnota, 21 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños