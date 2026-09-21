José Luís Bello de la Iglesia

(Vecino de Capela - Meirama)

Falleció el día de ayer, a los 69 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy, lunes. Salida del tanatorio San Xulián de Cerceda se efectuará a las cinco de la tarde. Funeral de cuerpo presente y entierro en la iglesia y cementerio de San Andrés de Meirama. Por cuyos favores, la familia anticipa las más expresivas gracias. Casa mortuoria: Tanatorio San Xulián de Cerceda. Túmulo Nº.: 2.

Meirama - Cerceda, 21 de septiembre del 2026 Funeraria San Xulián