Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete

Juan Fernando Canedo Riveiro

Finou o día de onte aos 51 anos de idade, confortado cos AA.EE.

l D.E.P. l

A súa familia. Prega unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver hoxe luns con saída do tanatorio ás seis e media da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Julián de Coiro - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 1. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tlfno.981605858 Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Coiro - A Laracha, 21 de setembro do 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños