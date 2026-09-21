Juan Fernando Canedo Riveiro
Finou o día de onte aos 51 anos de idade, confortado cos AA.EE.
l D.E.P. l
A súa familia. Prega unha oración pola súa ánima. Condución do cadáver hoxe luns con saída do tanatorio ás seis e media da tarde. Funeral de corpo presente e enterro de seguido na igrexa e cemiterio parroquiais de San Julián de Coiro - A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 1. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tlfno.981605858 Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com
Coiro - A Laracha, 21 de setembro do 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños