Julio Añón Pereiro

(Viudo de Elida Tuset Añón)

Falleció ayer, a los 99 años de edad, confortado con los AA.EE.

l D.E.P. l

Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver: hoy, lunes, con salida del tanatorio a las cinco menos cuarto de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio, a continuación, en la iglesia y cementerio parroquiales de San Martiño de Lestón A Laracha. Tanatorio de Laracha: Velador Nº 2. C/Gándara, nº 1 - A Laracha.Tlfno.981605858. Pésames: www.tanatoriosgrupobergantinos.com

Lestón - A Laracha, 21 de septiembre de 2026 Tanatorios Grupo Bergantiños